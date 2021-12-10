Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие государственный переворот в Украине, не изменили свои планы. При этом он поприветствовал, что украинцы не поддерживают такие шаги.

Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы.

Власти, по его словам, тщательно следят за ситуацией вокруг возможного госпереворота.

Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно.

Он отметил, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации во время сотрудничества Украины и США.

Они (США – ред.) понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом. И об этом говорили.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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