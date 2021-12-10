У водогоні Харкова - отрута, перевищено вміст амонію та аміаку. Такі повідомлення відучора отримують харків'яни з невідомих номерів. У смс-ках радять кілька днів не пити водопровідну воду. Тож у місті - переполох.

Та чи справді в Харкові щось не так із водою і чи можна її пити - вирішила з'ясувати наша Світлана Шекера.

Обережно - у кранах отруйна вода і пити її не можна! Такими смс-повідомленнями відучора буквально атакували харків'ян. Зміст розсилок більше ніж красномовний: вода в річці Сіверський Донець, звідки саме й беруть її для харківського водогону, отруєна аміаком та амонієм.

А вміст хлору - на межі безпечного. Комунальники людей заспокоюють. Кажуть, усе це брехня. І на камери роблять хімічний аналіз води з-під крану. До колби додають реагент. Якби у воді було забагато амонію, то рідина пожовтіла б.

Світлана Атрощенко, начальниця фізико-хімічного відділу лабораторії води комунального підприємства "Вода":

Вы видите, вода белая, практически прозрачная, не желтит ничего. То есть на основании этого мы можем сделать вывод, что превышение по данному параметру, как аммоний, у нас по городу Харькову нет.

Воду для харків'ян забирають із річки Сіверський Донець у двох місцях. І поки вона дістанеться до помешкань, то проходить щонайменше 5 рівнів очистки. У разі хімічного забруднення - це помітили б ще на етапі забору.

Андрій Стародубов, начальник лабораторії комунального підприємства "Вода":

Большинство загрязнений, так сказать, она на станциях водоподготовки, оно убирается. Там же идёт мониторинг постоянный источника. Какие-то показатели измеряются раз в час, какие-то раз в смену.

Передусім у лабораторії звертають увагу на бактеріологічний склад. Потім – хімічний, відхилення якого потенційно може бути небезпечним. Хімічний склад перевіряють за більш як пів сотнею показників.

Владислав Бучнєв, начальник санітарно-екологічної служби комунального підприємства "Вода":