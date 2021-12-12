В населенном пункте Хоросница, который находится во Львовской области, во время пожара в доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по гражданской защите Львовской ОГА.

Возгорание произошло в кирпичном доме. Спасатели, приехав на место пожара, обнаружили там тело хозяина жилища.

11 декабря около 8:20 в частном кирпичном жилом доме, крытом шифером, размером 8×8 м возник пожар. Во время тушения пожара обнаружено тело владельца дома 1965 года рождения.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 10:26. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил межкомнатные деревянные двери и стены, причины пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины, однако позже был найден труп еще одной погибшей женщины.

Кроме того, в Дарницком районе Киева произошел пожар. Известно, что на улице Прокоповича загорелся одноэтажный дом в частном секторе, внутри помещения находился мужчина, спасти его не удалось, возгорание случилось в одной из комнат дома.

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