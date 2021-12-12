Прятался в бочке и ел яблоки: под Черниговом поймали убийцу матери четырех детей (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черниговской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери, жительницы села Кладькивка. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Полиция получила вызов, что в сарае возле заброшенного дома видели мужчину, который находится в общегосударственном розыске за убийство.
При задержании 44-летний мужчина не оказал сопротивления - он был обессилен из-за длительного голодания. Правоохранителям он рассказал, что почти месяц скрывался в окрестных полях и лесополосах. Питался он преимущественно яблоками, а ночевал в бочке из-под удобрений.
Когда наступили морозы, он вернулся в родную деревню. Его заметили родственники убитой жены и сообщили в полицию.
Напомним, что семейная драма разыгралась под Черниговом 13 ноября. Пьяный мужчина убил свою 32-летнюю сожительницу - мать четырех детей. После этого он позвонил бывшему председателю сельсовета, чтобы сообщить о совершенном преступлении, и ударился в бега. С собой не взял даже мобильный телефон.
Мужчине избрали меру пресечения - 60 суток под стражей. За совершение умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ) ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что во Львовской области муж убил беременную жену на глазах у дочери и перерезал себе горло.
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