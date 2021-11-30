Украинцы будут платить новый налог на землю [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Во вторник, 30 ноября, в Верховной Раде приняли закон, согласно которому украинцев, в собственности которых есть земельные паи, обложили новым налогом.
Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.
За сельскохозяйственные земельные участки, которые расположены за пределами населенных пунктов собственники будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.
Нововведение не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли.
Напомним, что представители строительного рынка предупреждают, что даже в нынешнем сокращенном виде законопроект №5600 очень сильно ударит по рынку недвижимости и приведет к росту цен на недвижимость в 3-4%.
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