Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу с лидерами Германии и Франции важным политическим сигналом. Об этом сообщает Twitter Кулебы.

По его словам, таким образом объединяются усилия по возвращению России за стол переговоров.

Эта встреча (президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем - ред.) - важный политический сигнал.

Он добавил, что на переговорах с лидерами Франции и Германии Зеленский донес позиции украинской стороны. Глава государства также подчеркнул, что Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы.

Партнеры видят, что именно России обостряет ситуацию и блокирует регулирование. Совместными усилиями возвращаем России за стол переговоров.

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