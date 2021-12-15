Кінотеатри об'єднають у єдину інформаційну систему [ Редактировать ]
Українські кінотеатри об'єднають у єдину інформаційну систему. Кожен куплений квиток відображатиметься в ній та на сайті Держкіно в реальному часі. Це дозволить глядачам зорієнтуватися, які фільми найпопулярніші. А держава зможе контролювати надходження від продажу квитків. Зокрема, і на фільми, зняті бюджетним коштом.
Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно:
Українське кіно, здебільшого, зараз фінансується державою, держава також фінансує промоцію кіно і держава хоче отримувати свої відсотки, які законом передбачені з фільмів для широкої глядацької аудиторії і бачити чесні статистичні дані: які фільми йдуть в прокаті, можливо, якісь дуже погано йдуть, і на них не треба витрачати більше часу та коштів.
Роман Порядченко, співзасновник компанії-розробника:
На сайті Держкіно буде віджет з основними показниками по тим чи іншим фільмам чи регіонам, по кількості проданих квитків на даний момент. Насправді, за кордоном цей інструмент саме так і використовується - для оцінки касовості і зацікавленості тим чи іншим фільмом, який фільм зараз найпопулярніший.
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