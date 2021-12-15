Українські кінотеатри об'єднають у єдину інформаційну систему. Кожен куплений квиток відображатиметься в ній та на сайті Держкіно в реальному часі. Це дозволить глядачам зорієнтуватися, які фільми найпопулярніші. А держава зможе контролювати надходження від продажу квитків. Зокрема, і на фільми, зняті бюджетним коштом.

Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно:

Українське кіно, здебільшого, зараз фінансується державою, держава також фінансує промоцію кіно і держава хоче отримувати свої відсотки, які законом передбачені з фільмів для широкої глядацької аудиторії і бачити чесні статистичні дані: які фільми йдуть в прокаті, можливо, якісь дуже погано йдуть, і на них не треба витрачати більше часу та коштів.

Роман Порядченко, співзасновник компанії-розробника: