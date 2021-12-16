Судове випробування. У Рівному вже третій рік намагаються поставити крапку у справі про аварію, що сталася у 2018 році. Тоді п'яний водій збив двох підлітків, 16-річна дівчина загинула на місці, а хлопець і досі проходить реабілітацію. За весь цей час провели більш як пів сотні засідань, проте остаточне рішення судді чомусь не виносять. Сніжана Сидорук була на слуханнях.

У кайданках під конвоєм. Василь Самчук - досі на лаві підсудних... Через три роки після злочину.

В листопаді 2018 року він збив двох підлітків. Тоді 16-річна Діана загинула на місці, а її одноліток Владислав досі продовжує лікуватися.

Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:

Він зараз перебуває вдома, щоденно реабілітологи до нього приїжджають. Ніхто не давав ніяких шансів. Сказали, що він буде у вегетативному більшість стані. Пам'ять відновлена, багато рухів відновлені. За три роки, я не знаю вам озвучити суму? Ну це близько від трьох до п'яти мільйонів гривень вже в нас витрачено.

Алкоголь у крові "зашкалював". Водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному "Пріусі". Чоловік навіть не усвідомив, що сталося.

- Шановний знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? - Чи вживали Ви алкоголь в цей вечір? - Да, да. - Коли саме ви вживали вказаний алкоголь? - Ну протягом дня.

Це вперше за три роки судових засідань обвинувачений зізнався - на момент аварії був п'яний. Свою вину визнав і вибачився.

Василь Самчук, обвинувачений:

Я просив і зараз хочу попросити в батьків і в родичів вибачення за те горе й біду, що я причинив їхнім родинам. Я щиро розкаююсь. - Ти на кладовище іди й попроси.

Олександр Тарар, батько Владислава Тарара:

Повірте, мені ні разу ніхто з їхньої сім'ї, не він особисто, не просив пробачення, не намагалися зв'язатися. Це все було сказано для мікрофона, для його. Він як би сказав, не намагався навіть попросити вибачення в мене тут. За 53 судових засідання.

Батьки обвинувачуваному не вірять. Для винуватця ДТП вимагають максимального покарання.

Аліна Петрук, мати загиблої Діани:

Це зламані дві сім'ї, двоє дітей. Я вважаю, що людина, якщо вже вона мала сміливість сісти за кермо в нетверезому стані, то хай має сміливість визнати свою провину і понести своє покарання. Він же вийде з тюрми й буде жити, а діти наші де?

Жодного судового засідання батьки не пропускають. Щоразу сподіваються почути вирок. Але служителі Феміди знову лише повернули обвинуваченого до СІЗО. За смертельну аварію, скоєну напідпитку, чоловік може потрапити за ґрати на вісім років.