На вторник, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,23 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2306 гривен за 1 доллар (-0,0441 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 27,2747 гривен за 1 доллар.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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