В Южной Калифорнии в районе города Эль Каджон разбился пассажирский самолет. Никто из присутствующих на борту не выжил.

По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он потерпел крушение.

"Самолет должен был приземлиться на поле Гиллеспи в Эль Каджоне. На данный момент у нас нет информации о том, откуда прилетел самолет и сколько человек было на борту". Пожарным не удалось обнаружить выживших на месте крушения", - сообщили в департаменте шерифа.

Медицинский эксперт проведет расследование и установит личности жертв после того, как члены семьи будут оповещены.

Издание отмечает, что за час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте были уведомлены и будут заниматься расследованием авиакатастрофы.

Читайте также, в международном аэропорту Львова совершило аварийную посадку воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Wizz Air. Самолет Airbus A320, который следовал по маршруту "Ларнака - Львов", подал сигнал "тревога" в связи с поломкой передней стойки шасси.

Кроме того, самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы, в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.