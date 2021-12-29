Штраф... за сніг! Після вчорашньої заметілі на вулиці Дніпра вийшли інспектори. Щоб з'ясувати, чому ж тротуари міста - були непрохідними, а дороги - непроїзними? Хто мав за цим стежити, але не впорався? І яке покарання на нього чекає? Олена Мендалюк - розкаже.

У Дніпрі другу добу борються з наслідками снігової навали. Напередодні місто накрили рекордні опади - за добу випало більше як пів метра снігу. Автошляхи розчистила спецтехніка, а от пішоходам було - непереливки. Пройти тротуарами не можливо, - скаржаться люди.

Ганна, жителька Дніпра:

Тяжело, мне просто страшно, что скользко. Снег присыпал то, что скользко. И идешь, боишся, чтоб не убиться на месте. Я не знаю как с детками, как с колясками? Наверное сидят все дома.

Оксана, жителька Дніпра:

Ужасно, не чистится ничего. А если чистится, то частично и не все улицы. Очень опасно, я упала два раза.

І ось така проблема чи не по всьому місту, - розповідають дніпряни. Відповідальні за прибирання тротуарів від снігу - підприємці, - пояснюють комунальники.

Дмитро Гомілко, головний спеціаліст відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради:

Правилами благоустрою визначено чітко, що прилегла територія - то підприємства, організації становить, як мінімум на ширину фасаду. І до лінії бордюрного кабел. Підприємець має максимально розчистити сніг до лінії проїжджої частини. І в жодному випадку не скидати його на дорогу.

Аби перевірити, як підприємці дотримуються правил благоустрою, інспектори вирушають у рейд. І одразу знаходять порушника.

Я бачу, що ця територія чистилася, є розчищена вхідна група, але є зауваження. Я розумію, що вчора був снігопад. Залишимо припис, сьогодні до завершення дня розчистити до кінця прилеглої території. В іншому випадку - це є адміністративне правопорушення і ви можете отримати штраф.

Поки що продавчиня відбулася лише попередженням, а її колеги намагаються і його уникнути. Побачивши інспекторів, хапають лопати.

Юлія Нічвеєва, продавчиня:

Очень сложно, потому что оно все замерзшее. Я сама с частного сектора. І у себя расчищала, чтобы выйти на работу. Что смогла убрать, это примерно час. Потом клиенты пришли и уже невозможно работать. Посыпать солью это не реально, потому что я свою обувь жалею, как и вашу.

Інспектори від учора стежать, чи розчищають підприємці на прилеглій території сніг. Кажуть, сумлінні не всі. Лише за день виписали майже пів сотні попереджень та більше 20 адмінпротоколів.

Дмитро Гомілко, головний спеціаліст відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради:

Бувають, коли припис не виконано, або коли територія взагалі не очищена, тому вже інспектор має скласти протокол. Або коли при повторній перевірці, припис не усунений він складає протокол про адміністративне правопорушення.

Комунальники проводитимуть подібні перевірки щодня. І нагадують: якщо підприємці не прибиратимуть сніг, їм доведеться сплатити тисячу сімсот гривень штрафу.