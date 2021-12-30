В 2022 году около Земли пролетит астероид, размером с автобус [ Редактировать ]
В начале 2022 года рядом с Землей пролетит астероид размером с автобус. Тем не менее он не представляет угрозы для нашей планеты. Об этом сообщает Inverse.
Размеры астероида довольно малы по сравнению с другими космическими объектами, которые иногда посещают Солнечную систему.
Известно, что небесное тело приблизится к Земле 6 января и будет пролетать на расстоянии 4 600 000 миль (7 402 982 км). Астероид является частью группы Атона, вращающейся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.
Согласно данным NASA, астероид считается потенциально опасным, если пролетает на расстоянии 4,6 млн миль от Земли, а его размеры превышают 150 метров.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Юпитер врезался огромный астероид. В то же время ООН предупреждает о том, что Земле угрожает большое количество астероидов.
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