Києвом курсуватиме автобус, у якому надаватимуть допомогу безхатькам [ Редактировать ]
Місія милосердя. Столицею курсуватиме автобус, у якому надаватимуть допомогу безхатькам. Про ініціативу більше розкаже Лариса Золотарюк.
Ось такий автобус відсьогодні курсує Києвом з місією милосердя.
Антоній, митрополит Бориспольський і Броварський:
Буде надавати особливу допомогу безпритульним. Будуть їздити наші сестри милосердя, волонтери, які мають досвід надання медичної допомоги.
Автобус щодня прямуватиме за маршрутом: Дарницький автовокзал - Центральний автовокзал - Центральний залізничний вокзал - Караваєві дачі - Майдан Незалежності - Поділ - метро Оболонь. Викликати його зможе й сам безхатько. Зателефонувавши за номером, вказаним прямо на кузові машини.
Сергій Екшиян, протоієрей, голова Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань:
Волонтеры, все координаторы волонтерских движений будут иметь тоже этот номер телефона. И так человек может увидеть. Если ты увидел бездомного, который нуждается в такой помощи, то можно позвонить и просто сказать.
Допомагатимуть безхатченкам сестри милосердя. Вони спеціально пройшли курси медичної підготовки й опанували навички надання першої меддопомоги.
Наталія, сестра милосердя:
Три-чотири сестри будуть виїжджати з автобусом. І такі бригади будуть мінятися кожного дня.
Одного автобуса на допомогу всім нужденним не вистачить, кажуть у церкві. Тож згодом планують придбати ще один, а також розширити штат сестер милосердя.
Сергій Екшиян, протоієрей, голова Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань:
В планах еще есть и построение медицинского модуля. Чтобы это был стационарный пункт приема и обслуживания этих людей.
Долучитись до проєкту запрошують усіх охочих. Не зайвою, кажуть волонтери, буде і допомога для безхатьків теплими речами, медикаментами та їжею.
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