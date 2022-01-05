Місія милосердя. Столицею курсуватиме автобус, у якому надаватимуть допомогу безхатькам. Про ініціативу більше розкаже Лариса Золотарюк.

Ось такий автобус відсьогодні курсує Києвом з місією милосердя.

Антоній, митрополит Бориспольський і Броварський:

Буде надавати особливу допомогу безпритульним. Будуть їздити наші сестри милосердя, волонтери, які мають досвід надання медичної допомоги.

Автобус щодня прямуватиме за маршрутом: Дарницький автовокзал - Центральний автовокзал - Центральний залізничний вокзал - Караваєві дачі - Майдан Незалежності - Поділ - метро Оболонь. Викликати його зможе й сам безхатько. Зателефонувавши за номером, вказаним прямо на кузові машини.

Сергій Екшиян, протоієрей, голова Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань:

Волонтеры, все координаторы волонтерских движений будут иметь тоже этот номер телефона. И так человек может увидеть. Если ты увидел бездомного, который нуждается в такой помощи, то можно позвонить и просто сказать.

Допомагатимуть безхатченкам сестри милосердя. Вони спеціально пройшли курси медичної підготовки й опанували навички надання першої меддопомоги.

Наталія, сестра милосердя:

Три-чотири сестри будуть виїжджати з автобусом. І такі бригади будуть мінятися кожного дня.

Одного автобуса на допомогу всім нужденним не вистачить, кажуть у церкві. Тож згодом планують придбати ще один, а також розширити штат сестер милосердя.

Сергій Екшиян, протоієрей, голова Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань:

В планах еще есть и построение медицинского модуля. Чтобы это был стационарный пункт приема и обслуживания этих людей.

Долучитись до проєкту запрошують усіх охочих. Не зайвою, кажуть волонтери, буде і допомога для безхатьків теплими речами, медикаментами та їжею.