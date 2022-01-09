В международном аэропрту Львова граждданка Украины продемонстрировала пограничникам подделный загранпаспорт Хорватии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Действия нарушительницы подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины" и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Действия нарушительницы подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины" и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса - подделка документов, печатей, штампов и бланков или использование поддельных документов, печатей, штампов.

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