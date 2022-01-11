Останні сім років були найспекотнішими на планеті [ Редактировать ]
Останні сім років були найспекотнішими на планеті - за всю історію спостережень. Відповідну інформацію оприлюднила Служба зміни клімату Євросоюзу. Згідно з даними, 2021 рік став п'ятим найспекотнішим роком в історії. А вміст вуглекислого газу в атмосфері сягнув рекордного рівня. Водночас суттєво зросла й кількість метану. Нагадаю, впродовж останніх років у Європі зафіксували найспекотніше літо за всю історію - температура повітря підвищилася майже до 49 градусів за Цельсієм.
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