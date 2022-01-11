"Ресторани любові": чому в цих закладах вам будуть раді навіть без грошей?

Часто з відвідувачами тут також працюють психологи. Саме статус "соціальних організацій" допоміг цим закладам не закритися у часи найсуворіших локдаунів - коли всі ресторани, кафе та бари були під замком.