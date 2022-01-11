Цифри - вгору, діти - у школу. Попри рекордно високі темпи поширення коронавірусу, німецькі школярі після зимових канікул повернулися за парти.

Чому влада країни вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання? Як часто учнів тестують на ковід? І чи можна взагалі за допомогою експрес-тестів виявити новий варіант коронавірусу - "Омікрон"? Тетяна Логунова розкаже.

Ранок у школі міста Бонн. Починається він через день - із тестування на коронавірус. Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень - влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання. Аби контролювати ситуацію, школярів тестують. За рахунок держави.

Клаудіа Моме, вчителька:

Школи мають працювати - це пріоритет. Тому ми перевіряємо здоров'я дітей тричі на тиждень, постійно провітрюємо приміщення, носимо маски. Ну і, звісно, на ковід тестують не тільки учнів, а й учителів та всіх інших працівників закладу.

Якщо раніше дітям робили ПЛР-дослідження лише зі згоди батьків, то тепер перевірка на вірус -обов'язкова. Без неї перебувати в колективі заборонено.

Лучія, школярка:

Мені подобається, що я можу навчатися з друзями в класі, а не вдома, дистанційно. Тут краще.

Мохамед, школяр:

Тестування дуже важливе. Адже воно показує, інфікований ти чи ні.

У цьому, щоправда, сумніваються німецькі епідеміологи та навіть очільник Міністерства охорони здоров'я. Карл Лаутербах доручив інфекціоністам перевірити, які саме із сотень наявних на ринку експрес-тестів на коронавірус здатні виявляти домінантний нині "Омікрон". Їх перелік офіційно оприлюднять уже найближчими днями. Щоб німці знали, кому з виробників можна довіряти.

Якщо "Омікрон" шириться світом, то іншої, гібридної мутації - "Дельтакрону" - боятися, вочевидь, не варто. Про виявлення цього штаму напередодні повідомили кіпрські науковці. Мовляв, з'явився новий варіант, уражає так само важко, як "Дельта", поширюється так само швидко, як "Омікрон". Утім, представники ВООЗ заспокоїли - ніякого нового штаму, схоже, немає. "Дельтакрон" виник унаслідок забруднення зразка вірусу.