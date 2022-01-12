Леониду Куравлеву провели экстренную операцию [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Знаменитый советский актер Леонид Куравлев по-прежнему находится в больнице в Коммунарке (Москва) с пневмонией, его состояние остается тяжелым на протяжении недели. Об этом ТАСС 12 января сообщили в клинике.
По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января.
Врачи диагностировали у 85-летнего Куравлева дисфагию - нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не может принимать пищу. В связи с этим врачи 11 января экстренно прооперировали Леонида Вячеславовича, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.
85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича.
Операция прошла успешно, организм артиста справился с хирургическим вмешательством. Артист находится в реанимации, но дышит сам без аппарата ИВЛ. У него нестабильное низкое давление и диагностированная вирусная пневмония.
Напомним, что среди наиболее известных киноработ Леонид Куравлева:
- Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968 год, Михаил Швейцер);
- Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973 год, Леонид Гайдай);
- сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня" (1975 год, Георгий Данелия).
Съемки фильма "Афоня"
Напомним, что звезду советского кино госпитализировали 6 января из-за проблем с дыханием.
по теме
В 94 года умер первый темнокожий обладатель "Оскара" в номинации "Лучший актер" Сидни Пуатье. В 1964 году завоевал премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Полевые лилии" (Lilies of the field, 1963). В том же году за роль в этом фильме он был удостоен премии "Золотой глобус"
57-летней американский актер Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка. Официального заявления о пополнении в семье пара пока не делала. Это будет третий ребенок голливудской звезды, у него уже есть двое сыновей
В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе огласили победителей кинопремии "Золотой глобус". В категории "Лучший драматический фильм" победила картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем, а ее создательница новозеландский режиссер Джейн Кэмпион удостоена премии за лучшую режиссерскую работу
Актриса рассказала, что "втюрилась" в Тома Фелтона, когда ей было было 11 лет, а "слизеринцу" Драко Малфою - 14. Детям приходилось учиться вместе с репетиторами в перерыве между съемками
Кинокомпания Warner Bros. Pictures выложила в сеть новый трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли. В новом ролике Бэтмен (Роберт Паттинсон) встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка (Зои Кравиц), а также устраивает погоню за одним из главных антигероев - Пингвином (Колин Фаррелл)
Канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший фильм "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013) и первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies, 2017-2019), умер на 59-м году жизни