Знаменитый советский актер Леонид Куравлев по-прежнему находится в больнице в Коммунарке (Москва) с пневмонией, его состояние остается тяжелым на протяжении недели. Об этом ТАСС 12 января сообщили в клинике.

По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января.

Врачи диагностировали у 85-летнего Куравлева дисфагию - нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не может принимать пищу. В связи с этим врачи 11 января экстренно прооперировали Леонида Вячеславовича, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича.

Операция прошла успешно, организм артиста справился с хирургическим вмешательством. Артист находится в реанимации, но дышит сам без аппарата ИВЛ. У него нестабильное низкое давление и диагностированная вирусная пневмония.

Напомним, что среди наиболее известных киноработ Леонид Куравлева:

Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968 год, Михаил Швейцер);

Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973 год, Леонид Гайдай);

сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня" (1975 год, Георгий Данелия).

Съемки фильма "Афоня"

Напомним, что звезду советского кино госпитализировали 6 января из-за проблем с дыханием.