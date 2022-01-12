В Новой Каховке Херсонской области обвалился потолок в школе №10. Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Потолок начал "сыпаться" в холле учебного заведения во время урока.

На видео видно, что плиты не выдержали на нескольких метрах. Впрочем, на каком этаже произошел обвал, не сообщается.

"В школе Новой Каховки ученики так старательно грызли гранит науки, что потолок в холле не выдержал и обвалился", - пишут в комментариях.

Отмечается, что в школе недавно произвели ремонт. В системе публичных закупок Prozorro есть информация о закупках заведением работ по капитальному ремонту вестибюля.

Срок действия договора с 1 декабря 2020 по 31 декабря 2021 года. Сумма оплаты составила 440 тысяч гривен.

Читайте также, в городе Новгород-Сиверский, который находится в Черниговской области в школе обвалился потолок. В результате происшествия были поломаны парты и стулья, к счастью, во время происшествия дети не находились внутри учебного помещения и никто не пострадал.

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