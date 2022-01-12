Высокие цены на энергоносители для производителей основных продуктов питания приводят к их значительному подорожанию. Власть не может защитить людей от последствий энергетического кризиса, а рост цен пытается сдержать временными мерами. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Практически неконтролируемый рост цен на продовольствие, мизерная поддержка фермеров, высокая ставка НДС на продовольственную группу товаров на фоне роста цен на энергоресурсы привели к тому, что цены на большинство социальных продуктов питания в Украине стали выше, чем в соседней Польше. При том, что средняя зарплата в эквиваленте в евро в Польше в 2,7 раза выше: в Украине – 460 евро, в Польше – 1247 евро", - заявил политик.

Он напомнил, что оппозиция неоднократно заявляла о необходимости введения государственного регулирования цен на базовые товары первой необходимости.

"Власть, наконец, прислушалась к требованиям оппозиции, оторвалась от методичек МВФ и приняла решение ввести госрегулирование цен на некоторые виды продуктов питания. Однако, этот шаг явно запоздал и не охватывает весь перечень продуктов, товаров и услуг, стоимость которых постоянно растет", - подчеркнул Юрий Бойко.

Парламентарий подчеркнул, что госрегулирование цен на время карантина – всего лишь временная мера. Если не обеспечить национальную экономику и украинские семьи энергоносителями по доступным ценам – инфляция будет только ускоряться. По словам Сопредседателя ОП-ЗЖ для преодоления последствий энергетического кризиса и обуздания инфляции нужен целый комплекс системных мер.

"Нужно поддерживать отечественных аграриев, производителей продуктов питания, снижать налоги на продукты и товары народного потребления. Стабилизировать цены на энергоносители и тарифы для промышленности и домохозяйств. Для этого газ собственной добычи – направить на потребности людей и предприятий по доступным ценам, а не по тем, которые назначают спекулянты. Нужно увеличить инвестиции в разведку и разработку украинских месторождений. Выйти на прямые контракты на поставку газа с тем же "Газпромом", как это делает вся Европа, а не покупать газ на спотовом рынке по заоблачным ценам у перекупщиков", - заявил политик.

Сопредседатель партии оппозиционеров подчеркнул, что нынешнее правительство не в состоянии работать системно, а вызовы, стоящие перед страной, требуют профессиональных решений.

"Временные решения – это стиль работы нынешней власти. Они не в состоянии подготовить даже среднесрочную программу деятельности, составить реалистичный прогноз, даже оценить последствия собственных действий. Поэтому Украину постоянно сотрясают кризисы, а людям живется все хуже. У страны нет времени выяснять, научатся они этому когда-нибудь или нет. Чтобы бороться с экономическим кризисом и бедностью – нужны перевыборы парламента и смена правительства" - резюмировал Юрий Бойко.