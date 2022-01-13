Знаменитый советский актер Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу сразу после Рождества.

У артиста начались проблемы с дыханием, и врачи обнаружили пневмонию. Также Куравлеву провели полное обследование и пришлось сделать срочную операцию на желудке.

Как сообщает издание Vokrug.tv, у Куравлева обнаружили серьезное поражение головного мозга, и он начинает терять память.

Медики диагностировали у актера нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Это привело к тому, что он не мог самостоятельно глотать пищу.

Ему провели экстренную операцию и вставили в желудок трубку. Через эту трубку пища будет напрямую поступать в желудок.

Также у Куравлева диагностировали цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

"Выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения", - рассказали медики.

Сейчас жизненно важные процессы в организме еще активны, он может самостоятельно дышать. Однако медики никаких прогнозов пока не дают.

"Он в сознании, моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят – в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные", - рассказал источник в больнице, где лечат Леонида Куравлева.

Сейчас артист находится в реанимации и питается через зонд. Родных к нему не пускают. Врачи подумывают перевести актера на ИВЛ, чтобы дать отдых внутренним органам.

С учетом возраста и при общих показателях состояния здоровья врачи опасаются, что снять с аппаратов Куравлева будет потом довольно сложно.

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