"В состоянии овоща": звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию Куравлев теряет память [ Редактировать ]
Знаменитый советский актер Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу сразу после Рождества.
У артиста начались проблемы с дыханием, и врачи обнаружили пневмонию. Также Куравлеву провели полное обследование и пришлось сделать срочную операцию на желудке.
Как сообщает издание Vokrug.tv, у Куравлева обнаружили серьезное поражение головного мозга, и он начинает терять память.
Медики диагностировали у актера нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Это привело к тому, что он не мог самостоятельно глотать пищу.
Ему провели экстренную операцию и вставили в желудок трубку. Через эту трубку пища будет напрямую поступать в желудок.
Также у Куравлева диагностировали цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.
"Выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения", - рассказали медики.
Сейчас жизненно важные процессы в организме еще активны, он может самостоятельно дышать. Однако медики никаких прогнозов пока не дают.
"Он в сознании, моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят – в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные", - рассказал источник в больнице, где лечат Леонида Куравлева.
Сейчас артист находится в реанимации и питается через зонд. Родных к нему не пускают. Врачи подумывают перевести актера на ИВЛ, чтобы дать отдых внутренним органам.
С учетом возраста и при общих показателях состояния здоровья врачи опасаются, что снять с аппаратов Куравлева будет потом довольно сложно.
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