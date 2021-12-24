Скончался известный советский актер [ Редактировать ]
В России умер известный советский и русский актер, прославившийся в сериале Шерлок Холмс и доктор Ватсон Владимир Татосов.
Трагическую новость сообщила его подруга и коллега Елена Драпенко. По ее словам, причиной смерти актера стала онкология, с которой он боролся последние несколько лет.
Ухудшил состояния здоровья Татосова коронавирус, которым он заразился в больнице.
"Мы перевели его в другую больницу, где лечат его основное заболевание, но там заразили коронавирусом. Умер он из-за этих двух странных болезней", - сказала Драпенко.
На его счету роли в более чем 100 советских фильмах и сериалах - Шестое июля, Крах инженера Гарина, Крах операции "Террор", Гобсек, Агент национальной безопасности, Бандитский Петербург, Убойная сила, Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается.
Ранее мы писали о знаменитостях, которые умерли в 2021 году.
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