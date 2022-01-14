В пятницу, 14 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался об ожиданиях Киева. Речь идет о транзите российского газа через Украину в страны Европы. Об этом сообщалось в ходе онлайн-мероприятия в Атлантическом совете.

По его словам, Украина ожидает консультаций с несколькими странами.

Киев ожидает начала консультаций с Россией, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу.

Напомним, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.