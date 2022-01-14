Транзит газа через Украину: Ермак высказался об ожиданиях [ Редактировать ]
В пятницу, 14 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался об ожиданиях Киева. Речь идет о транзите российского газа через Украину в страны Европы. Об этом сообщалось в ходе онлайн-мероприятия в Атлантическом совете.
По его словам, Украина ожидает консультаций с несколькими странами.
Киев ожидает начала консультаций с Россией, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу.
Напомним, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.
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