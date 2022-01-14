Им грозит наказание в до 10 лет лишения свободы/ фото: Нацполиция

На территории Винницкой области "накрыли" канал поставки наркотиков в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Организатором незаконной деятельности выступил 32-летний заключенный одной из колоний области, который имел авторитет среди других преступников. В сообщники он привлек находившихся на свободе ранее судимых жителей Запорожья. Всего в группировку входили около 10 человек.

Отмечается, что схема передачи наркотических средств была организована с помощью продуктов питания. Известно, что правоохранители провели ряд обысков в камерах подозреваемых и изъяли вещественные доказательства. Им грозит наказание в до 10 лет лишения свободы.

Читайте также, в Винницкой области сотрудники правоохранительных органов арестовали 45-летнего наркоторговца. Злоумышленник распространял амфетамин в Винницкой области, правоохранители выслеживали преступника в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в Киевской области разоблачили деятельность преступной группировки, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств. организовал незаконную деятельность 36-летний житель города Ирпень.