Сотрудники правоохранительных органов в Киевской области разоблачили деятельность преступной группировки, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, организовал незаконную деятельность 36-летний житель города Ирпень. Он привлек еще четырех местных жителей в возрасте от 31 до 58 лет и своего 38-летнего брата, который обладал необходимыми знаниями для синтеза психотропных веществ.

Отмечается, что фигурант оборудовал по месту жительства подпольную нарколабораторию, мощности которой позволяли ежемесячно производить до 10 кг амфетамина. Полицейские провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства, стоимость которых достигает 5 миллионов гривен. Всех участников преступной группировки задержали и предъявили обвинение.

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Кроме того, сотрудники полиции в Днепропетровской области разоблачили наркосиндикат, который функционировал под защитой экс- и нынешних сотрудников полиции. Преступники занимались распространением наркотических веществ на территории региона.

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