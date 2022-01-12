В Винницкой области сотрудники правоохранительных органов арестовали 45-летнего наркоторговца. Злоумышленник распространял амфетамин в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Правоохранители выслеживали преступника в течение нескольких месяцев. В ходе следственных действий Полицейский под прикрытием закупал у злоумышленника наркотики. Он продавал их по месту жительства. Задержали мужчину "на горячем" - после очередной продажи психотропного средства.

Отмечается, что сотрудники полиции провели в доме подозреваемого ряд обысков и изъяли вещественные доказательства, которые были направлены на экспертизу. Известно, что за содеянное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Кроме того, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Фигурант был задержан "на горячем" во время сбыта очередной партии наркотиков.

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