Специалисты корпорации Microsoft обнаружили вредоносное программное обеспечение, которое атаковало украинские государственные сайты. Об этом сообщает пресс-служба центра анализа угроз корпорации Microsoft.

В Microsoft отметили, что осведомлены "о происходящих геополитических событиях в Украине и окружающем регионе".

Пока наше расследование продолжается, MSTIC не обнаружил каких-либо заметных связей между этой наблюдаемой активностью, отслеживаемой как DEV-0586, и другими известными группами активности. MSTIC оценивает, что вредоносное ПО, которое выглядит как программа-вымогатель и не имеет механизма восстановления с целью получения выкупа, предназначено для разрушения и предназначено для вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа.

Отмечается, что в MSTIC подчеркнули, что вредоносное ПО обнаружено "на десятках пострадавших систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования". Известно, что всем организациям рекомендовано "немедленно провести тщательное расследование и внедрить средства защиты".

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Кроме того, состоялась глобальная кибератака на правительственные сайты Украины. Всего было атаковано более 70 госресурсов, 10 из них подверглись несанкционированному вмешательству, однако, это не навредило персональным данным и контенту сайтов.

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