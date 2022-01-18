Врятувати таких дітей можна тільки на операційному столі

Небезпечні іграшки, які додають клопоту... хірургам. У Дніпрі чи не щодня до лікарень привозять маленьких пацієнтів, які, бавлячись з іграшками - ковтають магнітні кульки. І врятувати таких дітей можна тільки на операційному столі. Олена Мендалюк цікавилася, чого можуть коштувати дитячі забавки. Дивіться далі.

Его все ждут дома, все переживают.

Олена з чоловіком уже п'яту добу - в реанімації Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Їхній дворічний син Єгор, бавився іграшкою і наковтався магнітиків.

Олена, мати пацієнта:

Он начал в часа два просто кричать и выгинатся полностью. Мы не знали чем ему помочь, потом началась рвота желтая, вызвали скорую и нас с Марганца привезли сюда.

Сергій Коваль, завідувач відділення невідкладної хірургічної допомоги Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Этот магнит находился в 12-перстной кишке. Четыре магнита находилось в тонкой и этот магнит находился в толстой. Все это вызвало непроходимось с чем и поступил Єгор к нам в клинику. В тонкой кишке и на толстой, по истечении 11 часов, были в местах сдавленные магнитом участки. Кишки были признаны уже не диеспасобными. Но мы все равно ушивали все эти участки.

Чи не щодня до дитячої лікарні швидка привозить пацієнтів із магнітними кульками у шлунку. І головна небезпека, що всі металеві предмети швидко окислюються та руйнують стінки кишківника.

Олексій Власов, головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Опасны магниты, которые дети проглатывают, также опасны и батарейки. Они начинают окислятся, вызывают интоксикацию, отравление и в конечном итоге дырки в стенках кишечника.

Катерина показує знімок свого сина Святослава. У його шлунку медики виявили аж 16 магнітних кульок. Утім, перш ніж поставили діагноз, минуло чотири місяці.

Катерина Проніна, мати Святослава:

С августа мы ложились в больницу и нам говорили, что у нас загиб желчного. Было не известно, что это магнит. Нам делали УЗИ, но как бы на УЗИ они нашли загиб.

Лише в обласній дитячій лікарні фахівці змогли зрозуміти, що з хлопчиком. Потім, було кілька операцій, тричі дитина була в реанімації.

Катерина Проніна, мати Святослава:

Спайка кишечника была, после спайки у нас произошла ивангинация, то, что вообще предположить не могли. Это когда кишка в кишку входит. Это ужасные боли. Кричал не своим криком. Когда ты видишь ребенка и помочь ничем не можешь, обезбаливающие не помогают...

Сьогодні Святослав уже вдома, однак на нього ще чекає тривала реабілітація. І батьки постраждалих дітей, і медики, в один голос кажуть - безневинна іграшка може бути дуже небезпечною.

Олена, мати пацієнта:

Вообще чтобы не покупали и не продавали, это очень страшно.

Их сила настолько велика, что вот на примере связки Святослава, которые находились у него 16 магнитов с такой силой они сдерживают и сдавливают даже тяжелую связку ключей.

Та головне, на чому наголошують лікарі - якщо ви помітили нетипову поведінку своїх дітей та погіршення їх самопочуття - не відкладайте з викликом швидкої.