Компания Microsoft приобретает Activision – проблемного издателя известнейших франшиз Call of Duty, World of Warcraft и Diablo.

Сделка оценивается Activision в 68,7 млрд долларов, что превышает 26 млрд долларов, которые Microsoft заплатила за приобретение LinkedIn в 2016 году.

Это самый большой шаг Microsoft в области игр. После закрытия сделки Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по доходам после Tencent и Sony, сообщает The Verge.

Microsoft ожидает, что сделка с Activision Blizzard полностью закроется через 18 месяцев – в 2023 финансовом году.

Новые игры в Xbox Game Pass

Microsoft планирует добавить многие игры Activision в Xbox Game Pass после закрытия сделки. С приобретением Activision Microsoft вскоре опубликует такие франшизы, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

"После приобретения мы предложим игрокам как можно больше игр от Activision Blizzard в рамках сервисов Xbox Game Pass и PC Game Pass", — говорит генеральный директор Microsoft по играм Фил Спенсер.

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Сейчас у Xbox Game Pass 25 миллионов подписчиков, так как Microsoft продолжает приобретать студии для расширения службы подписки.

Проблемная студия

Сделка Microsoft была заключена после нескольких месяцев обвинений Activision Blizzard в сексуальных домогательствах.

В июле прошлого года Департамент справедливого трудоустройства и жилищного строительства Калифорнии (DFEH) подал в суд на Activision Blizzard за пропаганду культуры "постоянных сексуальных домогательств".

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С тех пор все больше сотрудников выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах. В сентябре компания достигла мирового соглашения с Комиссией США по равным возможностям при трудоустройстве на сумму 18 миллионов долларов. В сообщениях указывается, что около 40 сотрудников Activision Blizzard покинули компанию с июля прошлого года.

Судьба Бобби Котика

Microsoft заявляет, что Бобби Котик пока продолжит занимать пост генерального директора Activision Blizzard. Однако похоже, что Котик останется им ненадолго, после того как сделка будет полностью закрыта и после периода перехода под крыло Microsoft.

Фил Спенсер, ранее возглавлявший игровой отдел Microsoft, теперь является генеральным директором Microsoft Gaming, и компания заявляет, что бизнес Activision Blizzard будет подчиняться непосредственно Спенсеру.

Огромная сделка Microsoft с Activision Blizzard заключена почти через год после того, как компания приобрела Bethesda (ZeniMax Media) за 7,5 миллиардов долларов. В то время это приобретение увеличило количество первых игровых студий Xbox компании до 23, что считалось огромным стимулом для Xbox Game Pass.

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