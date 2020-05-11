Blizzard готовит возрождение Diablo 2: Resurrected [ Редактировать ]
Источник: PCGamer
После выхода StarCraft: Remastered в 2017 году, поклонники начали просить Blizzard о подобном возрождении Diablo 2 в обновленной версии с поддержкой современных операционных систем и высоких разрешений.
Однако в то время руководитель проекта и главный дизайнер оригинальной игры Дэвид Бревик высказал мнение, что Blizzard может отказаться от идеи перевыпуска Diablo 2, чем огорчил фанатов.
Diablo 2 (2000 год)
Однако, согласно французскому сайту Actugaming, дочерняя компания Activision под названием Vicarious Visions уже начала работу над ремастером, запланированным на IV квартал 2020 года, под названием Diablo 2: Resurrected. Что характерно, выход бы совпал с юбилеем - 20 лет игре, ведь оригинальная Diablo 2 вышла в 2000 году.
Редактор Actugaming ранее называл анонсы Diablo 4, Shadowlands и Overwatch 2 незадолго до того, как они были обнародованы на Blizzcon в прошлом году. Поэтому их информации можно в какой-то мере доверять.
Ранее Vicarious Visions работали над компьютерным портом Destiny 2, а также над ремастерами Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, что делает эту деталь правдоподобной. Тем не менее, сама Blizzard не спешит делать такой анонс.
Однако с другой стороны, учитывая провал с выходом Warcraft 3: Reforged, который получил разгромные оценки ниже 1 балла на Metacritic, Blizzard может крайне осторожно относиться к возрождению классики.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине рухнули цены на PlayStation Plus. Также ранее Sony представила геймпад PlayStation 5 – DualSense.
по теме
Обзор QHD-монитора AOC Agon AG273QCG: 165 ГЦ и встроенный прицел
Модель AG273QCG из серии AGON 3 примечательна тем, что обладает богатыми "вкусными" возможностями
Windows 10 получит турбо-ускорение с майским обновлением
Скорость работы Windows 10 будет увеличена на системах с медленными жесткими дисками
Apple выпустила улучшенный 13-дюймовый MacBook Pro
Новый макбук доступен в нескольких конфигурациях: с SSD‑накопителями от 256 гигабайт до одного терабайта и с оперативной памятью 16-32 гигабайта.
Гигантский и странный: Intel создала "отца" всех процессоров
Компания Intel показала в Twitter фотографию самого большого и самого странного графического процессора, когда-либо сделанного
В Украине рухнули цены на PlayStation Plus
С 1 мая цена подписки PlayStation Plus для украинцев снизилась