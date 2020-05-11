После выхода StarCraft: Remastered в 2017 году, поклонники начали просить Blizzard о подобном возрождении Diablo 2 в обновленной версии с поддержкой современных операционных систем и высоких разрешений.

Однако в то время руководитель проекта и главный дизайнер оригинальной игры Дэвид Бревик высказал мнение, что Blizzard может отказаться от идеи перевыпуска Diablo 2, чем огорчил фанатов.

Diablo 2 (2000 год)

Однако, согласно французскому сайту Actugaming, дочерняя компания Activision под названием Vicarious Visions уже начала работу над ремастером, запланированным на IV квартал 2020 года, под названием Diablo 2: Resurrected. Что характерно, выход бы совпал с юбилеем - 20 лет игре, ведь оригинальная Diablo 2 вышла в 2000 году.

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Редактор Actugaming ранее называл анонсы Diablo 4, Shadowlands и Overwatch 2 незадолго до того, как они были обнародованы на Blizzcon в прошлом году. Поэтому их информации можно в какой-то мере доверять.

Ранее Vicarious Visions работали над компьютерным портом Destiny 2, а также над ремастерами Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, что делает эту деталь правдоподобной. Тем не менее, сама Blizzard не спешит делать такой анонс.

Однако с другой стороны, учитывая провал с выходом Warcraft 3: Reforged, который получил разгромные оценки ниже 1 балла на Metacritic, Blizzard может крайне осторожно относиться к возрождению классики.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине рухнули цены на PlayStation Plus. Также ранее Sony представила геймпад PlayStation 5 – DualSense.