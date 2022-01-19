Видеокарты и процессоры резко подорожают в 2022 году [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В 2022 году компьютерные комплектующие - процессоры и видеокарты - продолжат дорожать. Такой прогноз дают аналитики, мнение которых приводит издание DigiTimes.
Вырастут цены на продукцию AMD, Intel и NVIDIA. Эти компании заказывают микросхемы у тайваньской TSMC, которая с начала текущего года повысила цены на 10-20%.
Значительнее всего вырастут цены изменение ударит по чипам, выполненным по техпроцессам 7 и 5 нм.
В частности, ожидается рост цен на серию видеокарт GeForce RTX40, скидок не стоит ждать и на RTX30.
Майнинг криптовалют, особенно Ethereum, создал ажиотажный спрос и дефицит на рынке видеокарт, что привело к спекулятивному росту цен. На это накладывается мировой дефицит полупроводников, что привело к снижению темпов автопроизводства.
На фоне роста цен производители компьютеров развернули строительство новых фабрик по выпуску чипов.
9 марта 2021 года власти Европейского Союза объявили о программе развития собственного производства полупроводников и снижения зависимости от китайских, южнокорейских и других производителей. В соответствии с этой программой планируется, что к 2030 году на ЕС приходится не менее 20% мирового производства чипов памяти. Сейчас эта доля составляет менее 10%.
"Подробности" сообщали, что Intel вложит $20 млрд в строительство в США двух новых заводов по выпуску микропроцессоров.
Американская Apple инвестирует 1 млрд евро в создание в Мюнхене европейского центра по разработкам чипов памяти для оборудования 5G-сетей. Сейчас Apple использует в своих компьютерах процессоры Intel.
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