Видеокарты снова дорожают из-за майнеров Ethereum [ Редактировать ]
Источник: Bloomberg
Рост стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировал новый виток подорожания видеокарт и их дефицита. Об этом сообщает MyDrivers.
Майнеры в Китае вновь начали скупать видеокарты после того, как цена "эфира" выросла до рекордных $4300. По данным CoinMarketCap, по состоянию на 13:00 12 сентября Ethereum котируется по $3 418, с прошлой неделе криптовалюта №2 подорожала на 13%.
Для добычи Ethereum используются видеоадаптеры, доходность ферм только за последний месяц выросла вдвое.
Из-за повышенного спроса в Китае уже ощущается дефицит "железа" - при 20% росте цен многие видеокарты NVIDIA и AMD пропали из продажи.
На мировом рынке на фоне укрепления курса Ethereum и пробуждения интереса майнеров также дорожают видеокарты.
В июне 2021 года аналитики Bloomberg утверждали, что Ethereum превзойдет биткойн по рыночной капитализации. По их мнению, Ethereum, в отличие от биткойна, можно использовать не только как "хранилище стоимости" - из обычной цифровой валюты он вырос в целую экосистему.
В июле аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что криптовалюта Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткойн по рыночной капитализации. Ethereum имеет самый высокий потенциал использования, поскольку ее блокчейн - самая популярная платформа для разработки смарт-контрактов.
Как сообщали "Подробности", майнеры распродают жесткие диски из-за краха криптовалюты Chia.
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По задумке создателей Chia, майнить "крипту" нужно с помощью жестких дисков, а не вычислительной мощностью графических карт, как другие монеты. Майнеры, создавшие дефицит жестких дисков несколько месяцев назад, теперь распродают их в несколько раз дешевле, чем покупали.
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