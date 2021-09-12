Рост стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировал новый виток подорожания видеокарт и их дефицита. Об этом сообщает MyDrivers.

Майнеры в Китае вновь начали скупать видеокарты после того, как цена "эфира" выросла до рекордных $4300. По данным CoinMarketCap, по состоянию на 13:00 12 сентября Ethereum котируется по $3 418, с прошлой неделе криптовалюта №2 подорожала на 13%.

Для добычи Ethereum используются видеоадаптеры, доходность ферм только за последний месяц выросла вдвое.

Из-за повышенного спроса в Китае уже ощущается дефицит "железа" - при 20% росте цен многие видеокарты NVIDIA и AMD пропали из продажи.

На мировом рынке на фоне укрепления курса Ethereum и пробуждения интереса майнеров также дорожают видеокарты.