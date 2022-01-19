Кулеба назвал условие завершения конфликта с Россией [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым.
При этом он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.
"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь", - заявил он.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках рабочего визита в Украину уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Блинкен подчеркнул, что каким будет будущее страны сейчас зависит от украинцев и добавил, что одна из целей его визита в Киев – проконсультироваться по поводу следующих шагов в решении вопроса деэскалации ситуации на Донбассе мирным путем перед встречей с главой МИД РФ Лавровым.
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