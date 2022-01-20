Уперше в Україні медики пересадили печінку однорічній дитині. Найскладнішу у світі операцію зробили львівські лікарі. Як почувається маленький пацієнт - розкажуть наші кореспонденти.

Артемові зараз рік. І малюк уже сім місяців живе з печінковою недостатністю. У дитини вроджена атрезія жовчовивідних шляхів.

Христина Дзебчук, мама Артема:

У нього жовчні шляхи забиті та до жовчі не доходила їда.

Єдиний шанс на повноцінне життя - трансплантація печінки. Проте ніхто з батьків чи родичів дитини як донор не підійшов. Почали шукати - неродинного. І знайшли на Вінниччині. Там чоловік помер від розриву аневризми в головному мозку. І родичі погодилися передати органи. Печінку до Львова терміново доправили гелікоптером.

Операцію зголосилися провести львівські медики разом із колегами з Києва. Таких пересаджень малюкам в Україні досі не проводили.

Христина Дзебчук, мама Артема:

Це дуже страшно. Коли від чиєїсь смерті залежить життя твоєї дитини...

В операційній уже все готово.

Галина Курило, завідувачка хірургії вроджених вад розвитку дитячої лікарні першого територіального медичного об'єднання Львова:

Виймемо з дитини хвору печінку і поставимо замість неї пришиємо кусок здорово - це довга операція - дуже довга.

Операція тривала 12 годин.

Дмитро Харьков, трансплантолог клініки "Феофанія":

Ми зробили все правильно, кровотоки всі хороші і артеріальні, і венозні, але це початок шляху, будемо надіятись на краще… Наразі все добре.

Христина Дзебчук, мама Артема:

Дуже надіємося, Артемко в нас хлопчик сильний і все буде добре з божою поміччю, будемо чекати на хороші новини.

Зараз Артем ще в реанімації, під пильним наглядом медиків. Стан хлопчика стабільний. І найголовніше, кажуть лікарі, орган працює. Але попереду ще тривала реабілітація.