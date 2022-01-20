На 50 году жизни скончалась российская актриса театра и кино Екатерина Сибирякова. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина в Instagram.

Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Причина смерти Сибиряковой не уточняется.

Актриса родилась 1 октября 1972 года в Москве. В 1993 году закончила Школу-студию МХАТ и попала в труппу Театра имени Пушкина.

Наиболее известна по ролям в сериалах:

"Петербургские тайны" (1994),

"Две судьбы" (2002),

"Закон и порядок" (2007).

Ранее сообщалось, что российскую певицу Марину Хлебникову (исполнительница хитов "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!" - ред.) доставили в больницу 18 ноября 2021 года после пожара в ее квартире в Москве.

Напомним, что в январе 2021 года в Калифорнии умерла одна из самых титулованных актрис в истории американского телевидения Клорис Личмен. Ей было 94 года. Премию "Оскар" Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971).

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