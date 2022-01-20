Сербский теннисист Новак Джокович заявил о начале разработки собственного препарата для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщвает новостное агентство Reuters.

Для осуществления этой цели спортсмен выкупил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, разрабатывающей лекарство от коронавируса. Сделка состоялась еще в июне 2020 года, однако сумму сделки не назвали.

Отмечается, что компания работает над лечением от COVID-19, а не над вакциной. QuantBioRes разрабатывает пептид, который препятствует заражению COVID-19 клеток человека. Предприниматель подчеркнул, что в компании около 11 исследователей из Дании, Австралии и Словении.

Читайте также, в Украине разрешит проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Такие меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало одобрить использование противовоспалительного препарата RoActemra для лечения взрослых с тяжелой формой течения COVID-19.