В Шевченковском районе города Харьков парень, находясь в нетрезвом состоянии, напал на сотрудников "скорой" помощи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Соглано данны правоохранителей, во время оказании медицинской помощи в автомобиле "скорой" пациент начал избивать врача и водителя.

Правонарушителем оказался 18-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Дебошир был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что в настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Кроме того, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе.

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