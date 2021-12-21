В городе Днепр мужчина напал и избил женщину-сотрудницу полиции. Об этом сообщает местное издание "Репортер".

Инцидент произошел во вторник, 21 декабря, на проспекте Мира. В ходе происшествия, мужчина 1976 года рождения во время беседы с правоохранителями в отделении полиции два раза плюнул в лицо женщине-полицейскому, а затем нанес удар рукой в лицо и ногой в живот.

Отмечается, что у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота. Злоумышленника задержали. По данному факту начато расследование.

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Кроме того, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Когда правоохранители попытались задержать неадеквата, он атаковал одного из них.

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