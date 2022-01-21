Після вчорашнього загострення становище на фронті трохи стабілізувалося

На тлі новин про збройне підсилення України активність ворога на Донбасі помітно... вщухла. Сьогодні там було справді тихо. Однак наші бійці не розслабляються, каже Руслан Смєщук. Що ж відбувається на передовій? Його репортаж - дивіться далі.

Околиці Донецька - на горизонті, і лабіринт з окопів та зруйнованих будинків навкруги. Це - легендарне і порожнє селище Піски. Напередодні тут був бій.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Було таке затишшя, в основному постріли були вночі, а вчора так щось активізувалися... Так скажемо, наші сусіди навпроти.

Вояки розповідають: як часто буває спочатку - по них ворог бив зі стрілецької зброї. Потім калібри збільшував. А далі по українських солдатах вдарив із міномета.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Були постріли, була автоматична зброя, кулемети були... А по нашим сусідам були більш потужні пригоди, десь 82 чи 120 калібр, а по нас приходи з АГС.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Примерно около 11-11:30 часов дня были взрывы на соселней позиции. Где-то выстрела 3, 4 было до пяти. Как раз мы с ребятами работали.

Невдовзі після обстрілу над нашими позиціями пролетіли одразу декілька ворожих дронів.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я услышал пролетание беспилотников, прямо над головой. Даже предупредил ребят, что мы сразу ушли, спрятались. Был сперва один, такой звук слабый, а потом второй прилетел - и они взмыли вверх и ушли.

Працюючи тут, на позиціях, ми зустріли Оксану.

До цього я служила у фронтовому госпіталі.

Бойовий медик, а тут ще й стрілець Оксана відбуває свою першу фронтову ротацію. Каже, коли їхала на передову, думала, буде трохи легше.

Оксана, військовослужбовиця Збройних сил України:

Трошечки складніше, ніж я уявляла. - А чому? Побут чи обстріли? - Ну, обстріли я спокійно відношуся, а от бит… Ну я панянка, мабуть, балувана. - Але тим не менш - ви тут! - Так - пристосувалася.

А ось до туги за рідними пристосуватися складніше, - розповідає Оксана. Тож принагідно - через нас передає звістку для тих, за ким скучила найбільше.

Оксана, військовослужбовиця Збройних сил України:

Я б хотіла передати привіт своїм дітям, Миколаю і Єві, може побачать у новинах. - А що хочете передати? - Що дуже люблю їх і чекаю на повернення до них.

Що ж до загальної ситуації на фронті, після вчорашнього вечірнього загострення - становище тут знову трохи стабілізувалося...