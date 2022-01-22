Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира (видео) [ Редактировать ]
Источник: Международная федерация биатлона
Немец Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсмен показал результат 37 мин 14,9 сек., с одним промахом на четырех огневых рубежах.
Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (отставание - 31,3 секунды; 3 промаха), третьим - его соотечественник Стурла Легрейд (+1.28,8; 3).
Benedikt Doll wins the third World Cup competition of his career in the @biathlonantholz Mass Start!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2022
🥇🇩🇪 Benedikt Doll
🥈🇳🇴 Johannes T. Boe
🥉🇳🇴 Sturla H. Laegreid
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Уже второй раз в сезоне мужской масс-старт на этапе Кубка мира прошел без украинцев. И хотя по рейтингу Дмитрий Пидручный имел право принять участие в гонке в Антхольце, старший тренер команды Юрай Санитра еще накануне предупредил, что капитан стартовать не будет.
В последнюю соревновательную неделю мы уже не можем экспериментировать так как имеем четкий план подготовки до момента выезда в Пекин, и сегодня этот старт абсолютно не входил в этот план. Если бы я хотел, то Пидручный мог бы стартовать в индивидуальной гонке, но мы смотрим на состояния спортсменов, чтобы вывести их на хороший пик формы в то время, когда нам нужно будет. Сегодня мы больше концентрировались на выполнении тренировочной роботы, которую нам нужно сделать, и завтра нам надо пробежать хороший последний старт в эстафете перед Олимпиадой.
В общем зачете Кубка мира лидирует француз Кентен Фийон-Майе, набравший 636 очков. Вторым идет его соотечественник Эмильен Жаклен (501), пропустивший гонку по состоянию здоровья, третьим - Тарьей Бё из Норвегии (486).
В 16:00 в Антхольце стартует женская эстафета, на нем выступят четыре украинки:
- Валя Семеренко;
- Дарья Блашко;
- Анастасия Меркушина;
- Елена Белосюк.
Напомним, что хоккеисты НХЛ не выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
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