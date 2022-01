Немец Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсмен показал результат 37 мин 14,9 сек., с одним промахом на четырех огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (отставание - 31,3 секунды; 3 промаха), третьим - его соотечественник Стурла Легрейд (+1.28,8; 3).

Benedikt Doll wins the third World Cup competition of his career in the @biathlonantholz Mass Start!



🥇🇩🇪 Benedikt Doll

🥈🇳🇴 Johannes T. Boe

🥉🇳🇴 Sturla H. Laegreid



