Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Это подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Объединенного королевства.

Партнерство между странами развивается после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре. Таким образом, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза, на которой продемонстрирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом.

Отмечается, что территории соседних стран России и Республики Беларусь были официально помечены, как враждебно настроенные.

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