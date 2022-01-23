Украина и Польша вступят в союз с Великобританией [ Редактировать ]
Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Это подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Объединенного королевства.
Партнерство между странами развивается после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре. Таким образом, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза, на которой продемонстрирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом.
Отмечается, что территории соседних стран России и Республики Беларусь были официально помечены, как враждебно настроенные.
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