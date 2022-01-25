Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

Разговоры пройдут на фоне угрозы вторжения России в Украину и состоятся в ближайшие дни.

Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским.

Французский лидер полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС, добавили в пресс-службе президента Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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