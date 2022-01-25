В "Борисполі" приземлився літак з американським озброєнням та боєприпасами [ Редактировать ]
Третій - прийшов. Кілька годин тому в "Борисполі" приземлився літак з американським озброєнням та боєприпасами.
Спецрейс очікували ще зранку, але прибув він ближче до вечора. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Буквально за три попередні дні ми вже отримали від американців загалом 170 тон вантажу. Що саме надсилає Вашингтон, в українському уряді не розкривають.
Говорять лише, що це зброя оборонна, зокрема й летальна. А західна преса раніше повідомляла, що серед вантажу будуть сучасні радіо-локаційні системи та морське обладнання.
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Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії.
В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США
За інформацією прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі - уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети Javelin. Доправити також планують і системи Протиповітряної Оборони.
Йдеться, зокрема, про боєприпаси. У планах американських партнерів також надати Україні 5 гелікоптерів Мі-17.
Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin