Що саме надсилає Вашингтон, в українському уряді не розкривають.

Третій - прийшов. Кілька годин тому в "Борисполі" приземлився літак з американським озброєнням та боєприпасами.

Спецрейс очікували ще зранку, але прибув він ближче до вечора. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.

Буквально за три попередні дні ми вже отримали від американців загалом 170 тон вантажу. Що саме надсилає Вашингтон, в українському уряді не розкривають.

Говорять лише, що це зброя оборонна, зокрема й летальна. А західна преса раніше повідомляла, що серед вантажу будуть сучасні радіо-локаційні системи та морське обладнання.