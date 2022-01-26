В Полтавской области 20-летнюю девушку подозревают в совершении серии краж. Ее задержали. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.

Так, девушка ходила в развлекательные заведения и знакомилась там с мужчинами, а затем грабила их. На некоторых из них даже оформила кредит.

Нарушительницу подозревают в причастности к 12 кражам у жителей Кременчуга и Горишних плавней Полтавской области.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - "Кража, совершенная повторно". Продолжает идти следствие. Полиция устанавливает, не причастна ли девушка к подобным преступлениям на территории Кременчугского района.

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Кроме того, японская полиция разыскивают двух мужчин, которые, во время переговоров о покупке положили необработанный рубин в шкатулку и сбежали из магазина в центре Токио. Здание расположено недалеко от станции Ginza Tokyo Metro Co., в районе, где работает множество элитных магазинов.

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