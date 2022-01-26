Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Bild.

Переговоры запланированы на 7 февраля в Вашингтоне.

Отметим, Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.

Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

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