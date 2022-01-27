В Черниговской области подтвердили заболевание африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

Очаг заболевания обнаружили в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.

Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины.

Отмечается, что в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни. Ведь АЧС могут заразится и домашние свиньи.

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