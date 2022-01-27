Под Черниговом зафиксировали опаснейшую болезнь животных [ Редактировать ]
В Черниговской области подтвердили заболевание африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.
Очаг заболевания обнаружили в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.
Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины.
Отмечается, что в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни. Ведь АЧС могут заразится и домашние свиньи.
Читайте также, в Запорожской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Эпидемия произошла в городе Молочанск, для людей и других домашних животных африканская чума не страшна. А вот для свиней вирус неизлечимый.
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