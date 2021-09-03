На Запоріжжі зафіксували спалах Африканської чуми свиней [ Редактировать ]
Спалах Африканської чуми в Запорізькій області. Вже кілька днів, як містечко Молочанськ на карантині. При в'їзді в населений пункт санітарні пости. Більше подробиць розкажуть наші кореспонденти.
Солома і опилки. Це дезбар'єр. Заправляємо однопроцентним розчином вересану. Це обробляємо колеса автівок, автівок, да.
Цей санітарний пост у Молочанську працює вже кілька днів. Щодня тут обробляють до сотні автомобілів.
Володимир Образенко, начальник Токмакської районної державної лікарні ветеринарної медицини:
Всім людям, хто утримує свиней, ми рекомендуємо дома, на подвір`ї, поставити дезбар`єри.
А все через Африканську чуму, яку виявили ось на цьому подвір'ї. Спочатку захворіло порося. А потім довелось вирізати та спалити ще дев'ять голів свиней.
Були вилучені в першу очередь свині. Проведена дезінфекція. Було вивезено весь гній.
Власник домогосподарства каже: його родина розводить свиней вже двадцять років. Але така біда сталась уперше. І швидше за все, небезпечний вірус занесли зовні.
Олексій Сологуб, власник загиблих тварин:
Если так, то только за ногами. С едой нет, поскольку все от земли, от нашей сельскохозяйственной. То есть с едой никак. Зерно все отлично.
Для людей та інших домашніх тварин Африканська чума не страшна. А от для свиней вірус невиліковний - кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Тому і ввели жорсткі карантинні заходи.
Ірина Шейко, в.о. начальника Токмакського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Запорізької області:
Вірус зберігається в грунті до шести місяців, до трьох місяців, а в м'ясі хворих тварин - 155 днів. Згідно карантинних вимог, в радіусі десятикілометровій зони запрєщєно переміщення тварин, забій тварин. Ринки не працюють, точніше ринки працюють, тільки з м'ясом промислового походження.
Тим часом люди, які втратили домашню худобу, підраховують збитки. Вже йдеться про щонайменше сто тисяч гривень.
Сергій Ліханєнко, сусід:
Ну єслі отак посчітать шо для цієї сім'ї, яка потєряла худобу, то це я думаю ущерб годового масштаба. Як для нас. Що год работать, це годова прибиль.
Олексій Сологуб, власник загиблих тварин:
Есть сроки которые желательно не держать. То есть год нужно выдержать, и через год дальше опять будем заниматься.
Карантинні обмеження у Молочанську триватимуть сорок днів. І це якщо не буде нових випадків спалаху Африканської чуми.
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