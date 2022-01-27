Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в феврале 2022 года. Большинство поставщиков по-прежнему не предлагают месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует конца отопительного сезона.

Месячные цены, которые компании предлагают на февраль, достигают 60 гривен за кубометр. В частности, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в январе также 49.00 гривен за кубометр).

Кроме того, компания "Светлогаз" установила на февраль тариф на уровне 37,99 гривен (в январе - 38,10 гривен за кубометр).

При этом, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на февраль на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение.

В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 гривен за кубометр.

Большинство компаний установили годовые цены до 8 гривен за кубометр. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Читайте также, в ближайшие два зимних месяца Европа может остаться без газа. Это может произойти из-за морозов и низких запасов в хранилищах, через четыре месяца после того, как посланник США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Европа не делает достаточно для подготовки к холодному сезону.

Кроме того, объемы прокачки газа через Украину в направлении Словакии продолжают быстро сокращаться. В первых числах 2022 года транзит находится на близких к минимальному уровню за последний год, за 2021 году среднесуточная прокачка через точку Вельке Капушаны составила 76,6 млн куб. м.

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