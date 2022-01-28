В пятницу, 28 января, генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии здоровья самой тяжелой пациентки, которая пострадала во время стрельбы на заводе "Южмаш".

Пострадавшая девушка перенесла уже тяжелую операцию и удаление части кишечника. Впереди ее ждет еще несколько операций на позвоночнике.

Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе.

При этом Рыженко отметил, что девушке перелили больше четырех литров крови.

Стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.

При этом врач отметил, что "анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", однако "будущее ее пока туманно".

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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