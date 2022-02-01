Под Полтавой задержали двух депутатов, которые вымогали $39 тысяч "долга" (фото) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В Полтавской области задержали двух депутатов, которые вымогали 39 тысяч долларов несуществующего "долга". Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В Полтавской области были задержаны председатель фракции "Довіра" в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета. Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.
По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства.
Депутаты-вымогатели были задержаны после получения денег у потерпевшей. По данным "РБК-Украина", речь идет об Олеге Диденко и его брате.
По данным СБУ, жертва вымогателей якобы приобрела похищенное зерно у работников предприятия, принадлежащего одному из депутатов. После этого ей заявили, что она "должна" и угрожали физическим насилием.
В случае отсутствия средств требовали перерегистрировать на них лиц движимое и недвижимое имущество: квартиры, земельные участки, автомобили.
Напомним, что на днях в Киеве НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. "Слуга народа" получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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