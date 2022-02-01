Мальчикам не рекомендуют долго смотреть ТВ/fotolia

У мальчиков, которые смотрят телевизор более двух часов в день, риск развития аутизма в 3,5 раза выше, чем у сверстников, не проводящих время перед экраном. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Яманаси, результаты исследования которых опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Исследователи опросили родителей 84 тыс. малышей о том, как долго их дети смотрят телевизор или DVD. В следующие несколько лет ученые проследили, у кого из этих детей был диагностирован аутизм.

Диагноз был поставлен 330 детям до трех лет - 251 мальчику и 79 девочкам. По сравнению с мальчиками, которые не смотрели телевизор, у тех, кто смотрел его менее 60 минут в день, вероятность проявления аутизма в последующие два года была на 38% выше.

В 2,16 раза она возрастала для мальчиков, смотревших телевизор до двух часов в день, в 3,48 раза - до четырех часов. У девочек количество проведенного у экрана времени с риском аутизма оказалось не связано.

Ученые предполагают, что дело может быть в электромагнитных волнах. В более ранних экспериментах они влияли на поведение мышей.

В младенчестве, когда идет активное развитие нервной системы, факторы окружающей среды, такие как электрическая стимуляция через экраны и световая стимуляция зрения, могут влиять на него.

Выводы ученых сходятся с рекомендациями ВОЗ: детям до года не стоит проводить время перед экраном, да и в дальнейшем взаимодействие с телевизором, компьютером и смартфоном не должно быть слишком тесным.

До сих пор не ясно, почему просмотр телевизора не сказался на девочках. Впрочем, у мальчиков аутизм в целом диагностируется чаще, и причины этого пока тоже до конца неизвестны.

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